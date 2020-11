Godfall - recensione

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Annunciato nel corso dei Game Awards dello scorso anno,è stato il primo titolo a far intendere cosa, potenzialmente, ci saremmo dovuti aspettare da questa ormai giunta next gen. Si tratta di un action RPG in terza persona, con meccaniche looting e un sistema di combattimento melee; Con la sua ambientazione high-fantasy,mette in scena la missione di vendetta e rivalsa di Orin, un potente guerriero valoriano che, sconfitto ed esiliato dal suo ambizioso fratello Macros, dovrà eliminare tutti gli alleati del proprio avversario e impedirgli di portare a termine il Rituale di Ascensione che lo renderebbe un dio, condannando il mondo al caos e alla distruzione. Come è facilmente intuibile già da questa introduzione, la narrazione dinon è proprio il punto di forza della produzione. La scrittura degli eventi è assai ...