Gli ultimi giorni di Diego Armando Maradona: dall’operazione alla disputa familiare (Di mercoledì 25 novembre 2020) È morto Diego Armando Maradona, il calciatore si è spento a soli 60 anni e dall’Argentina giungono quelle che sono le prime notizie sui suoi ultimi giorni di vita. Al momento della morte, Diego Armando Maradona si trovava nella sua casa di Tigre, proprio qui era tornato dopo essersi sottoposto a un delicato intervento alla testa. Il Pibe de Oro è stato operato a Buenos Are presso la clinica La Plata, dove era stato ricoverato per problemi legati alla depressione, stando almeno alle indiscrezioni arrivate dall’Argentina. Aire De Santa Fe scrive in un lungo articolo nel quale racconta gli ultimi giorni di vita della Manos De Dios che il calciatore nonostante la ... Leggi su chenews (Di mercoledì 25 novembre 2020) È morto, il calciatore si è spento a soli 60 anni e dall’Argentina giungono quelle che sono le prime notizie sui suoidi vita. Al momento della morte,si trovava nella sua casa di Tigre, proprio qui era tornato dopo essersi sottoposto a un delicato interventotesta. Il Pibe de Oro è stato operato a Buenos Are presso la clinica La Plata, dove era stato ricoverato per problemi legatidepressione, stando almeno alle indiscrezioni arrivate dall’Argentina. Aire De Santa Fe scrive in un lungo articolo nel quale racconta glidi vita della Manos De Dios che il calciatore nonostante la ...

Ultime Notizie dalla rete : Gli ultimi Gli ultimi dati choc della Toscana: si registra quasi un femminicidio al mese LA NAZIONE Diego Armando Maradona è morto: aveva 60 anni. Il calcio perde il più grande

È morto Diego Armando Maradona. Il calcio perde il suo più grande interprete, il suo numero 10. Il Pibe de Oro, la Mano de Dios, leggenda di Napoli e del Napoli, un Dio terreno in Argentina. È stato i ...

È morto Diego Armando Maradona. Il calcio perde il suo più grande interprete, il suo numero 10. Il Pibe de Oro, la Mano de Dios, leggenda di Napoli e del Napoli, un Dio terreno in Argentina. È stato i ...