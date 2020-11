GIUDICE BLOCCA LA CERTIFICAZIONE DEI RISULTATI ELETTORALI IN PENNSYLVANIA

Leggi su databaseitalia

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Undellamercoledì ha ordinato ai funzionari statali di non certificare idelle elezioni del 2020 fino a quando la sua corte non terrà un’udienza suL concorso elettorale questo venerdì. Ildel Commonwealth Patricia McCullough ha ordinato allo stato di non intraprendere ulteriori passi per completare ladella corsa presidenziale, che lo stato ha annunciato martedì. Ha ancheto ladi tutti gli altri. “Nella misura in cui rimangono ulteriori azioni per perfezionare ladeidelle elezioni del 2020 per le cariche di Presidente e Vicepresidente degli Stati Uniti d’America, che si ...