Giovani Democratici: “Basta polemiche sterili, nella Sanità parlano i fatti” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Sono 381 le assunzioni nella Sanità grazie al Presidente della Regione Vincenzo De Luca”. È quanto dichiara Marco Mazzeo, Vice Segretario Regionale dei Giovani Democratici della Campania che in una nota stampa snocciola i numeri dei progressi fatti nel settore. “Nonostante la grave situazione attuale causata dalla pandemia, nonostante i notevoli tagli apportati dalla giunta centrodestra, nonostante la Sanità fosse commissariata da decenni, ma grazie al lavoro del Presidente De Luca, finalmente, ne siamo usciti fuori, ieri, sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 231, sono stati pubblicati diversi bandi di concorsi: 381 assunzioni nella Sanità. Anestesisti, assistenti amministrativi, dirigenti medici, infermieri, ben ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Sono 381 le assunzionigrazie al Presidente della Regione Vincenzo De Luca”. È quanto dichiara Marco Mazzeo, Vice Segretario Regionale deidella Campania che in una nota stampa snocciola i numeri dei progressi fatti nel settore. “Nonostante la grave situazione attuale causata dalla pandemia, nonostante i notevoli tagli apportati dalla giunta centrodestra, nonostante lafosse commissariata da decenni, ma grazie al lavoro del Presidente De Luca, finalmente, ne siamo usciti fuori, ieri, sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 231, sono stati pubblicati diversi bandi di concorsi: 381 assunzioni. Anestesisti, assistenti amministrativi, dirigenti medici, infermieri, ben ...

terresottovento : Bangkok bloccata attorno all'ufficio delle proprietá della corona per impedire che ci arrivi la manifestazione dei… - Pozzuoli21 : #pozzuoli #tamponi Colletta per i tamponi gratis agli indigenti di Pozzuoli? Potere al Popolo accusa i Giovani Demo… - GdProvinciaSA : RT @FedericaFortino: Riunione della segreteria provinciale Giovani Democratici Federazione di Salerno ?? Noi non ci fermiamo mai ..... anzi… - FedericaFortino : Riunione della segreteria provinciale Giovani Democratici Federazione di Salerno ?? Noi non ci fermiamo mai ..... an… - Notiziedi_it : Colletta per i tamponi gratis agli indigenti di Pozzuoli? Potere al Popolo accusa i Giovani Democratici: “Sciacalla… -

Ultime Notizie dalla rete : Giovani Democratici Voto fuorisede, Giovani Democratici: "Saniamo l'ingiustizia" Vivere Pesaro Bangkok, il reato di 'lesa maestà' per fermare i manifestanti pro-democrazia

È la prima volta in tre anni che fa uso della draconiana legge. Pene fino a 15 anni per chi insulta il re. I giovani democratici vogliono le dimissioni del premier “golpista” Prayut ...

Sant’Anastasia, in Consiglio question time del Pd: «Non luminarie ma solidarietà e tasse comunali sospese per indigenti»

Ad illustrare i due question time che portano la firma dei due consiglieri Peppe Maiello e Enzo Iervolino, è stato il capogruppo Maiello per conto del Pd, dei Giovani Democratici e dell’associazione U ...

È la prima volta in tre anni che fa uso della draconiana legge. Pene fino a 15 anni per chi insulta il re. I giovani democratici vogliono le dimissioni del premier “golpista” Prayut ...Ad illustrare i due question time che portano la firma dei due consiglieri Peppe Maiello e Enzo Iervolino, è stato il capogruppo Maiello per conto del Pd, dei Giovani Democratici e dell’associazione U ...