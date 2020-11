Giornata contro la violenza sulle donne: perché si celebra il 25 novembre (Di mercoledì 25 novembre 2020) La Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne è una ricorrenza istituita il 17 dicembre 1999 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite tramite la risoluzione 54/134. Come giorno per celebrarla è stato scelto il 25 novembre; tutti i governi, le organizzazioni internazionali e le Ong sono invitate dalle Nazioni Unite ad organizzare per quel giorno eventi e iniziative al fine di sensibilizzare la cittadinanza e l’opinione pubblica su questo importante tema. Giornata Mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne perché si celebra il 25 novembre Come mai proprio il 25 novembre? L’Assemblea Generale delle ... Leggi su tpi (Di mercoledì 25 novembre 2020) LaInternazionale per l’eliminazione dellaleè una ricorrenza istituita il 17 dicembre 1999 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite tramite la risoluzione 54/134. Come giorno perrla è stato scelto il 25; tutti i governi, le organizzazioni internazionali e le Ong sono invitate dalle Nazioni Unite ad organizzare per quel giorno eventi e iniziative al fine di sensibilizzare la cittadinanza e l’opinione pubblica su questo importante tema.Mondiale per l’eliminazione dellalesiil 25Come mai proprio il 25? L’Assemblea Generale delle ...

FiorellaMannoia : Stasera sarò ospite di Floris a @diMartedi @La7tv con la ministra delle pari opportunità @elenabonetti argomento:… - Mov5Stelle : Per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, vogliamo ricordare che grazie alla legge… - _Carabinieri_ : Il #25novembre ricorre la Giornata contro la #violenzasulledonne. Grazie alla lunga collaborazione tra #Carabinieri… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, doppia emergenza ai tempi del Covid - LO SPECI… - jn_m_b : RT @Rvaticanaitalia: Oggi Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le #donne. Mandate un vostro messaggio al 335 12… -