Giornata contro la violenza sulle donne, Mattarella: “Durante la pandemia drammatico aumento di casi tra le mura domestiche” (Di mercoledì 25 novembre 2020) “In questo momento drammatico per il nostro Paese e per il mondo intero le donne sono state particolarmente colpite. La pandemia ha accresciuto il rischio di violenza che spesso ha luogo proprio tra le mura domestiche: si è purtroppo assistito, durante il periodo di lockdown, ad un drammatico aumento della violenza contro le donne che vede tragicamente, a volte, coinvolti anche minori“. A ricordare come l’emergenza Covid abbia avuto un impatto pesantissimo su chi in casa rischia aggressioni e vessazioni è stato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della volenza contro le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) “In questo momentoper il nostro Paese e per il mondo intero lesono state particolarmente colpite. Laha accresciuto il rischio diche spesso ha luogo proprio tra ledomestiche: si è purtroppo assistito, durante il periodo di lockdown, ad undellaleche vede tragicamente, a volte, coinvolti anche minori“. A ricordare come l’emergenza Covid abbia avuto un impatto pesantissimo su chi in casa rischia aggressioni e vessazioni è stato il presidente della Repubblica Sergio, in ocone dellainternazionale per l’eliminazione della volenzale ...

