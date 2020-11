Giornata contro la violenza sulle donne, Lonardo: “Il mio voto favorevole al Ddl discusso in Senato” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, si è discusso in Senato, il ddl “Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere”, al quale ho dichiarato il mio voto favorevole”. Così in una nota per la stampa la Sen. del Gruppo Misto, Sandra Lonardo. “Tale ricorrenza, quest’anno, assume, senz’altro, un significato ancora più forte. Siamo, infatti, nell’era della pandemia da Coronavirus – prosegue la Senatrice – e questa ha impattato pesantemente sul fenomeno della violenza domestica sulle donne e sulle ragazze, che sta letteralmente esplodendo proprio in ragione del ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“In occasione dellainternazionale per l’eliminazione dellale, si èin Senato, il ddl “Disposizioni in materia di statistiche in tema didi genere”, al quale ho dichiarato il mio”. Così in una nota per la stampa la Sen. del Gruppo Misto, Sandra. “Tale ricorrenza, quest’anno, assume, senz’altro, un significato ancora più forte. Siamo, infatti, nell’era della pandemia da Coronavirus – prosegue la Senatrice – e questa ha impattato pesantemente sul fenomeno delladomesticaragazze, che sta letteralmente esplodendo proprio in ragione del ...

Quirinale : Giornata Internazionale per l’eliminazione della #violenzacontroledonne, #Mattarella: «Spezzare la catena della vio… - juventusfc : Per la giornata Internazionale per l'Eliminazione della violenza contro le donne, la Juventus collabora con… - Fedez : In occasione della giornata contro la violenza sulle donne, io e ?Chiara? abbiamo deciso di supportare Valentina ne… - Cocco060477 : RT @AndreeCucc: Fino a quando servirà una giornata della memoria, una giornata contro l’omofobia, una giornata contro la violenza sulle don… - ela_dona : RT @RADIOBRUNO1: Proprio nella giornata contro la violenza sulle donne, dobbiamo raccontare di due donne uccise #Padova #Catanzaro #omicid… -