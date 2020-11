Giornata contro la violenza sulle donne, anche la Polizia ha fatto grandi passi avanti (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il 25 novembre si celebra la Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, una ricorrenza fondamentale per il progresso della nostra società. Sono stati fatti grandi passi avanti sul terreno dell’uguaglianza, ma continuano a esistere ahimè situazioni inaccettabili di violenza, sottomissione, disparità e discriminazione, anche sul luogo di lavoro. Certo le Forze Armate e le polizie non si possono ritenere esenti da questo genere di problemi. Ricordo bene il racconto di una mia amica che nei primi anni Ottanta, in una Polizia di Stato già smilitarizzata, era costretta incinta col pancione a fare le guardie al porto di Venezia. Se oggi una barbarie del genere appare del tutto impensabile, questo è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il 25 novembre si celebra laMondialela, una ricorrenza fondamentale per il progresso della nostra società. Sono stati fattisul terreno dell’uguaglianza, ma continuano a esistere ahimè situazioni inaccettabili di, sottomissione, disparità e discriminazione,sul luogo di lavoro. Certo le Forze Armate e le polizie non si possono ritenere esenti da questo genere di problemi. Ricordo bene il racconto di una mia amica che nei primi anni Ottanta, in unadi Stato già smilitarizzata, era costretta incinta col pancione a fare le guardie al porto di Venezia. Se oggi una barbarie del genere appare del tutto impensabile, questo è ...

