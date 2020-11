Giornata contro la violenza sulle donne, Amref: “Il Covid ha messo a dura prova la lotta alle mutilazioni genitali femminili, ma le comunità africane non si arrendono” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: l’impegno di Amref contro le Fgm Ogni anno 3,9 milioni di ragazze sono a rischio di Mutilazione Genitale Femminile (FGM). Nel mondo almeno 200 milioni di donne e bambine hanno subito FGM e, tra le vittime, 44 milioni sono bambine fino a 14 anni. Le FGM riguardano più di 600mila donne e ragazze in Europa e 80mila in Italia. Negli ultimi nove mesi, la pandemia da Covid-19 non ha fatto altro che minacciare i risultati finora raggiunti nella lotta per porre fine alle FGM, con un impatto negativo: secondo il rapporto di UNFPA, a causa delle limitazioni relative all’attuale pandemia, si prevede una riduzione di 1/3 dei progressi ... Leggi su tpi (Di mercoledì 25 novembre 2020)internazionale per l’eliminazione dellale: l’impegno dile Fgm Ogni anno 3,9 milioni di ragazze sono a rischio di Mutilazione Genitale Femminile (FGM). Nel mondo almeno 200 milioni die bambine hanno subito FGM e, tra le vittime, 44 milioni sono bambine fino a 14 anni. Le FGM riguardano più di 600milae ragazze in Europa e 80mila in Italia. Negli ultimi nove mesi, la pandemia da-19 non ha fatto altro che minacciare i risultati finora raggiunti nellaper porre fineFGM, con un impatto negativo: secondo il rapporto di UNFPA, a causa delle limitazioni relative all’attuale pandemia, si prevede una riduzione di 1/3 dei progressi ...

