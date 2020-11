Giorgio Faletti, il ricordo dell’artista per il suo 70esimo compleanno (Di mercoledì 25 novembre 2020) Giorgio Faletti, lo scrittore e attore oggi avrebbe compiuto 70 anni. Scomparso prematuramente a causa di un tumore. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgio Faletti (@GiorgioFalettiofficial) Oggi Giorgio Faletti avrebbe compiuto 70 anni, un traguardo che l’attore e scrittore non ha potuto raggiungere in quanto venuto a mancare prematuramente L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 25 novembre 2020), lo scrittore e attore oggi avrebbe compiuto 70 anni. Scomparso prematuramente a causa di un tumore. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@official) Oggiavrebbe compiuto 70 anni, un traguardo che l’attore e scrittore non ha potuto raggiungere in quanto venuto a mancare prematuramente L'articolo proviene da YesLife.it.

RaiRadio2 : ?? Forse possiamo cambiarla ma è l'unica che c'è Questa vita di stracci e sorrisi e di mezze parole ?? Il… - NekropoleENG : Giorgio Faletti Writer, Comedian, Singer, born 25.11.1950. - francesco_terry : RT @Dida_ti: I ricordi hanno bisogno di molto tempo per sparire. Ma gli basta un nulla per riaffiorare. Una voce, un suono, un’immagine, un… - BisonSabrina : RT @Antonio79B: 'E' stato detto che il potere logora. Non è vero. E' la paura di perderlo che logora davvero. Una volta provato quel gusto… - flamanc24 : RT @effetronky: La grande popolarità come comico nella banda scatenata del Drive in Ma Giorgio Faletti era molto di più dell'irresistibile… -