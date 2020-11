Ginnastica ritmica | Europei 2020 | le favorite Assenti Italia | Russia e tante big Pronostici aperti

Leggi su oasport

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Sarà Kiev, capitale dell’Ucraina, a ospitare glidi, in programma dal 26 al 29 novembre. La rassegna continentale era originariamente in programma in primavera, ma l’emergenza sanitaria ha costretto gli organizzatori a rinviare l’evento. La situazione globale è comunque tutt’altro che serena e moltissime Nazioni hanno scelto di non scendere in pedana. L’non si presenterà in Ucraina, niente chance di gloria per le Farfalle, per Milena Baldassarri e per Alexandra Agiurgiuculese. Rinuncia fragorosa anche da parte della, che resterà a casa con la sua fortissima squadra e con le gemelle Dina e Arina Averina. Bulgaria e Bielosarannocon le rispettive squadre, anche se saranno presenti le ...