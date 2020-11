Gianluca Di Marzio: chi è, foto, carriera e vita privata del giornalista (Di mercoledì 25 novembre 2020) Gianluca Di Marzio è un noto giornalista che si occupa principalmente di sport, in particolare di calcio. Ecco tutto quello che sappiamo sulla sua vita e carriera. Gianluca Di Marzio oggi ha mostrato il suo lato umano, non riuscendo a trattenere le lacrime dopo aver ricevuto in diretta su Sky Sport 24 la notizia L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 25 novembre 2020)Diè un notoche si occupa principalmente di sport, in particolare di calcio. Ecco tutto quello che sappiamo sulla suaDioggi ha mostrato il suo lato umano, non riuscendo a trattenere le lacrime dopo aver ricevuto in diretta su Sky Sport 24 la notizia L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

allgoalsnapoli : VIDEO - Sky, Gianluca Di Marzio e Vanessa Leonardi in lacrime in diretta: “Siamo cresciuti con Diego” #D10S… - calciotoday_it : ??#DiMarzio si emoziona in diretta su #SkySport nel ricordare #Maradona ??Il video #25novembre #25Nov… - occhio_notizie : Le lacrime in diretta di Gianluca #DiMarzio per #Maradona - LorenzoMagri4 : La rappresentazione di uno che come noi napoletani ha vissuto Diego a 360 gradi. Si sono nato dopo, ma da napoletan… - BelpassoAlberto : RT @enzogoku69: ??Piangi con noi @DiMarzio come noi sei cresciuto con il suo mito e le nostre lacrime sono il minimo che possiamo tributare… -