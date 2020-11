Gian Luigi Tiberio nuovo presidente dell’Ordine dei Medici di Udine

Leggi su udine20

(Di giovedì 26 novembre 2020) Al timonedeidida gennaio 2021 sarà il dottor, nominatoin occasione della prima riunione convocata proprio per designare i nuovi vertici dopo le recenti elezioni, svoltesi sabato 14, domenica 15 e lunedì 16 novembre, che hanno proclamato vincitrice la lista “Etica Medica”. Alla tornata elettorale, che ha registrato una massiccia partecipazione che non si verificava da tempo, questa lista ha ottenuto un largo consenso rispetto alla concorrente lista ‘Cambiamento’. Punto di forza del programma elettorale di “Etica Medica”, come evocato dal nome stesso, è il comune sentire morale: “Nostro obiettivo è valorizzare l’aspetto più profondo della Vocazione Medica; indipendentemente dall’essere Ospedalieri, ...