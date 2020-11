GfVip: la Gregoraci parlò male di Giulia già al suo arrivo nella Casa (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi si riaccendono le vecchie ruggini: le frecciatine della showgirl poco dopo l'ingresso dell'influencer Gf Vip: le frecciatine della Gregoraci dopo l’ingresso della Salemi su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tra ElisabettaSalemi si riaccendono le vecchie ruggini: le frecciatine della showgirl poco dopo l'ingresso dell'influencer Gf Vip: le frecciatine delladopo l’ingresso della Salemi su Notizie.it.

ItaTvfan : Zorzi è solo il raccomandato di #Mediaset...vai a sapere che progetti hanno per mister urletti....La prima serata n… - ItaTvfan : Dai Signorini hai ancora 2 settimane per convincere ( = trovare la cifra in EURO giusta diciamo sui 100 mila EU al… - vale_bosio_ : RT @traimieipassi: GIULIA SALEMI ASFALTA ELISABETTA GREGORACI, olio su tela #gfvip #prelemi - ItaTvfan : Facciamola facile,il vecchio contratto finisce l'8-12....e x alcuni di loro si parla d cifre fino a 80mila EU al me… - tuttopuntotv : La Salemi scroccona secondo la Gregoraci: l’amico di Giulia racconta la verità #gfvip #grandefratellovip -