GF Vip, Antonio Zequila torna a parlare del suo flirt con la Contessa: “Ho le foto” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Come sta facendo da qualche settimana, Giacomo Urtis ai concorrenti del GF Vip ha voluto svelare l’ultimo gossip hot. Questo rumors riguarderebbe Patrizia De Blanck, uscita dalla casa durante la puntata andata in onda lunedì sera. Stando a quanto rivelato dal chirurgo plastico, Antonio Zequila è tornato a parlare della Contessa e del loro presunto L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Come sta facendo da qualche settimana, Giacomo Urtis ai concorrenti del GF Vip ha voluto svelare l’ultimo gossip hot. Questo rumors riguarderebbe Patrizia De Blanck, uscita dalla casa durante la puntata andata in onda lunedì sera. Stando a quanto rivelato dal chirurgo plastico,to adellae del loro presunto L'articolo

infoitcultura : GF Vip, Antonio Zequila choc su Maria Teresa Ruta: “Vuole menarmi” - zazoomblog : Al Grande Fratello Vip scoppia il gossip hot sulla contessa e Antonio Zequila - #Grande #Fratello #scoppia #gossip - no3n2a : RT @danielamartani: Oh guariscono tutti i VIP, muoiono solo i poveracci chissà come mai. Totti, Conti, Scotti, la Pellegrini, Rinaldo, Ibra… - milito_fra : RT @danielamartani: Oh guariscono tutti i VIP, muoiono solo i poveracci chissà come mai. Totti, Conti, Scotti, la Pellegrini, Rinaldo, Ibra… - MarioCircello : RT @danielamartani: Oh guariscono tutti i VIP, muoiono solo i poveracci chissà come mai. Totti, Conti, Scotti, la Pellegrini, Rinaldo, Ibra… -