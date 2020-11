Gerry Scotti e Carlo Conti: «Il Covid ha rafforzato la nostra amicizia», il diario dei giorni più duri (Di mercoledì 25 novembre 2020) Sul numero di Chi in edicola da mercoledì 25 novembre l’intervista doppia a Carlo Conti e Gerry Scotti, che nelle scorse settimane sono stati colpiti dal Covid. Entrambi sono finiti in ospedale per sottoporsi a delle cure più specifiche. Per fortuna tutti e due sono guariti: per loro questa brutta pagina si è conclusa nel migliore dei modi. Gli amati conduttori tv si sono confidati con il settimanale “Chi”, ripercorrendo i giorni più duri e parlando della loro bella amicizia, che si è consolidata proprio grazie all’esperienza della pandemia. leggi anche —> Covid, Carlo Conti dimesso dall’ospedale: “Si torna a casa” «Quando ho scoperto che Gerry era positivo al Coronavirus», ha ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 25 novembre 2020) Sul numero di Chi in edicola da mercoledì 25 novembre l’intervista doppia a, che nelle scorse settimane sono stati colpiti dal. Entrambi sono finiti in ospedale per sottoporsi a delle cure più specifiche. Per fortuna tutti e due sono guariti: per loro questa brutta pagina si è conclusa nel migliore dei modi. Gli amati conduttori tv si sono confidati con il settimanale “Chi”, ripercorrendo ipiùe parlando della loro bella, che si è consolidata proprio grazie all’esperienza della pandemia. leggi anche —>dimesso dall’ospedale: “Si torna a casa” «Quando ho scoperto cheera positivo al Coronavirus», ha ...

Costanzo : “Sono guarito e negativo” Questa sì che è una bellissima notizia! ?? #MaurizioCostanzoShow @Gerry_Scotti - fanpage : “Bisogna prenderli e lasciarli in quella stanzina un’ora. Non c’è bisogno di 36 ore come è stato per me. Sicuro che… - rtl1025 : ?? #GerryScotti è stato dimesso, torna a casa: 'Sto bene, grazie a tutti' @Gerry_Scotti ?? - WondernetMag : Gerry Scotti e Carlo Conti, entrambi colpiti dal Covid-19, raccontano la loro esperienza e di come il loro rapporto… - Costanzo : Un parterre unico, due collegamenti speciali con @matteosalvinimi e @Gerry_Scotti e l'intervista esclusiva a… -