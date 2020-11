Gerry Scotti: “Così mi sono contagiato. Il momento peggiore? Il casco per la ventilazione” (Di mercoledì 25 novembre 2020) “sono portato a credere di essermi contagiato in famiglia. Mia moglie Gabriella, asintomatica, era andata a trovare dei parenti poi risultati positivi. Quindi ci siamo isolati e divisi: lei a casa, io al piano di sotto, ma non è bastato”. A dirlo è Gerry Scotti che, in un’intervista aa Tv Sorrisi e Canzoni, è tornato a parlare della sua battaglia contro il Covid, ripercorrendo le tappe della malattia. Il conduttore ha raccontato di aver avuto la febbre a 37,5 per diversi giorni poi, siccome le sue condizioni non miglioravano, il ricovero all’Humanitas di Rozzano: “Mi sono affidato ai medici e comunicavo ogni loro decisione a Carlo Conti che, guarda i casi della vita, era pure lui in ospedale. Ci scrivevamo ogni giorno: ‘A te quanti litri di ossigeno oggi?’, ‘A me tre’, ‘A me quattro’. Sembravamo i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) “portato a credere di essermiin famiglia. Mia moglie Gabriella, asintomatica, era andata a trovare dei parenti poi risultati positivi. Quindi ci siamo isolati e divisi: lei a casa, io al piano di sotto, ma non è bastato”. A dirlo èche, in un’intervista aa Tv Sorrisi e Canzoni, è tornato a parlare della sua battaglia contro il Covid, ripercorrendo le tappe della malattia. Il conduttore ha raccontato di aver avuto la febbre a 37,5 per diversi giorni poi, siccome le sue condizioni non miglioravano, il ricovero all’Humanitas di Rozzano: “Miaffidato ai medici e comunicavo ogni loro decisione a Carlo Conti che, guarda i casi della vita, era pure lui in ospedale. Ci scrivevamo ogni giorno: ‘A te quanti litri di ossigeno oggi?’, ‘A me tre’, ‘A me quattro’. Sembravamo i ...

