GAVETTA E FIUTO DEL GOL | MARTIN BRAITHWAITE E’ IL JOLLY DEL BARCELLONA

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 25 novembre 2020)Christensen nasce ad Esbjerg il 5 giugno del 1991 ed è un attaccante danese di origini guyanesi, attualmente in forza al. Gli inizi disono nella scuola calcio Sædding-Guldager Idrætsforening, per poi passare alle giovanili dell’Esbjerg, squadra con cui debutta tra i professionisti il 4 ottobre 2009 nella Superligaen danese. L’Esbjerg viene retrocesso malo aiuta da protagonista a risalire l’anno seguente, nel 2012-13 vince la Coppa di Danimarca con la squadra della sua città e chiude la parentesi danese della sua carriera con 17 reti in 89 partite. L’estate seguente infattisaluta e prende la via di Tolosa con un contratto valido quattro stagioni, coi francesi segna 35 gol in 136 presenze e nel 2017 il Middlesbrough lo paga 9 ...