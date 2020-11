Gattuso “Non ho litigato con la squadra ma niente alibi” (Di mercoledì 25 novembre 2020) NAPOLI (ITALPRESS) – “Quello che è stato scritto non è tuttovero. Non ho litigato con la squadra, ho espresso il mio pensiero. Nella mia squadra devono pensare a lavorare, firmiamo contratti importanti e siamo tutelati, in questo momento chi cerca alibi non può stare con me. Io vivo questo lavoro a 300 all’ora tutti i giorni, voglio persone con passione. La squadra mi segue, sta giocando un grande calcio, certamente serve più malizia e cattiveria agonistica”. Il tecnico del Gennaro Gattuso risponde così alle polemiche del post Milan nella conferenza stampa di presentazione della gara di Europa League con il Rijeka in programma domani sera al San Paolo. “Io sono contento della squadra, poi se qualcuno qui a Napoli pensava che dovevamo fare 130 punti e non perdere mai, non è un problema ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 25 novembre 2020) NAPOLI (ITALPRESS) – “Quello che è stato scritto non è tuttovero. Non hocon la, ho espresso il mio pensiero. Nella miadevono pensare a lavorare, firmiamo contratti importanti e siamo tutelati, in questo momento chi cerca alibi non può stare con me. Io vivo questo lavoro a 300 all’ora tutti i giorni, voglio persone con passione. Lami segue, sta giocando un grande calcio, certamente serve più malizia e cattiveria agonistica”. Il tecnico del Gennarorisponde così alle polemiche del post Milan nella conferenza stampa di presentazione della gara di Europa League con il Rijeka in programma domani sera al San Paolo. “Io sono contento della, poi se qualcuno qui a Napoli pensava che dovevamo fare 130 punti e non perdere mai, non è un problema ...

Gazzetta_it : Alta tensione #Napoli: discussioni tra squadra e #Gattuso, e quegli stipendi non pagati... - napolista : #Gattuso: «Rifarei tutta la vita la mossa #Politano vicino a #Mertens» In conferenza stampa: «Per me è stato uno de… - jo19N26 : In questi due tweet c’è la conferenza stampa(di oggi)di Gattuso: • la mentalità è non è un dettaglio • il Napoli… - ROI05841958 : #Gattuso che da domenica parla sempre di veleno, cattiveria e coltello fra i denti mi ha ricordato Mourinho nella d… - siamo_la_Roma : ?? Alla vigilia della sfida con il #Rijeka ?? #Gattuso prova a far chiarezza ?? 'Nessuna lite, ho solo espresso il m… -

Ultime Notizie dalla rete : Gattuso “Non SNAI – Serie A: Napoli-Milan, tradizione «X»Dieci anni dopo ancora Ibra: gol a 2,50 Fortune Italia