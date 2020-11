Gasperini: “Senza pubblico non è la stessa cosa, ma vincere qui ha un grande valore” (Di giovedì 26 novembre 2020) Gian Piero Gasperini ha commentato così l’impresa dei suoi ad Anfield, battuto il Liverpool per 2-0:“Sono venuto qui con il Genoa, per me era un punto dove ritornare. Non c’è il pubblico, non è la stessa cosa. Ma vincere qui ha un grande valore. Abbiamo fatto una grande partita, abbiamo espresso i concetti. Nel secondo tempo ha messo dentro tutti i big e abbiamo segnato il secondo gol. Siamo stati più compatti, più vicini, abbiamo giocato tecnicamente bene. Credo che sia un risultato meritato”. Foto: Twitter ufficiale Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 26 novembre 2020) Gian Pieroha commentato così l’impresa dei suoi ad Anfield, battuto il Liverpool per 2-0:“Sono venuto qui con il Genoa, per me era un punto dove ritornare. Non c’è il, non è la. Maqui ha unvalore. Abbiamo fatto unapartita, abbiamo espresso i concetti. Nel secondo tempo ha messo dentro tutti i big e abbiamo segnato il secondo gol. Siamo stati più compatti, più vicini, abbiamo giocato tecnicamente bene. Credo che sia un risultato meritato”. Foto: Twitter ufficiale Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

