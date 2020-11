Garanzia Italia | SACE | finanziamento da 17 milioni di euro in favore di Sicily by Car

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 25 novembre 2020) (Teleborsa) –by Car, azienda siciliana operante in tuttanel mercato dell’autonoleggio, ha finalizzato tre finanziamenti con Mediocredito Centrale (6di), Banca Monte dei Paschi di Siena (6) e UniCredit (5) per un totale di 17di. “Le nuove risorse, per le quali– si legge in una nota – ha emesso le garanzie in tempi brevi e in modalità completamente digitale, verranno destinate a sostenere il capitale circolante della Compagnia”. “Con questa operazioneby Car – ha dichiarato Tommaso Dragotto, presidente diBy Car – consolida il rapporto con le Banche MCC, MPS e Unicredit per il supporto agli attuali progetti di crescita che ...