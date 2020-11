"Garantire la privacy delle donne": a Roma cambiano le norme sulla sepoltura dei feti (Di mercoledì 25 novembre 2020) Garantire la privacy alle sepolture di feti abortiti. Lo prevede una delibera del Campidoglio. L’atto, riferisce la presidente della commissione pari opportunità Gemma Guerini, prevede che sulle sepolture sia apposta una targhetta con un semplice numero, collegato a un registro cimiteriale che rimanda ai dati della donna. Il caso era scoppiato al cimitero Flaminio di Roma. Nel luogo dove erano stati deposti i feti c’era una croce con scritto il nome della madre. Nominativo inserito senza che loro avessero prestato il consenso Leggi anche... Nella Spoon River dei feti nessuna poesia. Porre fine a questo orrore (di E. Salvini) Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 25 novembre 2020)laalle sepolture diabortiti. Lo prevede una delibera del Campidoglio. L’atto, riferisce la presidente della commissione pari opportunità Gemma Guerini, prevede che sulle sepolture sia apposta una targhetta con un semplice numero, collegato a un registro cimiteriale che rimanda ai dati della donna. Il caso era scoppiato al cimitero Flaminio di. Nel luogo dove erano stati deposti ic’era una croce con scritto il nome della madre. Nominativo inserito senza che loro avessero prestato il consenso Leggi anche... Nella Spoon River deinessuna poesia. Porre fine a questo orrore (di E. Salvini)

fabiospes1 : RT @HuffPostItalia: 'Garantire la privacy delle donne': a Roma cambiano le norme sulla sepoltura dei feti - HuffPostItalia : 'Garantire la privacy delle donne': a Roma cambiano le norme sulla sepoltura dei feti - DirettamntRoma : 'Commissione richiesta proprio per risolvere una questione balzata recentemente sugli articoli giornalistici. L'Ass… - LeveHome : @PBerizzi Testimonianza Shock di un operatore sanitario. Il nome reale è stato cambiato, per garantire la privacy,… - equipeprivacy : Lo avevamo anticipato ora l' #EDPB ne da conferma: la crittografia in sé non è sufficiente a garantire una gestione… -

Ultime Notizie dalla rete : Garantire privacy Modifiche alla normativa privacy del Canada: quali impatti sulle imprese che trattano dati Cyber Security 360 Aborto: Campidoglio cambia norme, privacy per feti sepolti

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Garantire la privacy alle sepolture di feti abortiti. E' quanto prevede una delibera del Campidoglio. La delibera, riferisce la presidente della commissione pari opportunità Ge ...

"Garantire la privacy delle donne": a Roma cambiano le norme sulla sepoltura dei feti

La decisione dopo lo scandalo al cimitero Flaminio. Sulle tombe erano stati riportati i nomi delle donne che avevano abortito ...

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Garantire la privacy alle sepolture di feti abortiti. E' quanto prevede una delibera del Campidoglio. La delibera, riferisce la presidente della commissione pari opportunità Ge ...La decisione dopo lo scandalo al cimitero Flaminio. Sulle tombe erano stati riportati i nomi delle donne che avevano abortito ...