Galli contro la riapertura della scuola a dicembre (Di mercoledì 25 novembre 2020) Secondo Galli non ha senso parlare di scuole aperte già a dicembre: si creerebbe un effetto boomerang che farebbe aumentare l'indice Rt. Scuole aperte a dicembre, Galli: “Non ha senso, mancano garanzie” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 25 novembre 2020) Secondonon ha senso parlare di scuole aperte già a: si creerebbe un effetto boomerang che farebbe aumentare l'indice Rt. Scuole aperte a: “Non ha senso, mancano garanzie” su Notizie.it.

Massimo10489625 : ???? #CORONAVIRUS Galli e i suoi dubbi sul vaccino 'Forse effetti collaterali pure tra 10 anni' Il primario dell’o… - DOMENICOCARACC1 : @fuoridalcorotv Mi deve dire il caro dottor Galli,come mai se questo virus è così mortale, perché non hanno distrib… - SadwxFranco : @Agenzia_Ansa Oggi il prof #Galli ha detto la verità sulla riapertura delle scuole. Se gli intellettuali prendesser… - Bellina_Ale : È un tweet ironico, non è contro il prof #Galli e non è contro i #vaccini. Voi che avete tutti i tricolori nel profilo potete levare i like - ingscostanzo : #fuoridalcoro dopo il mettere lavoratore contro lavoratore, sciopero a cui nessuno aderirà, DOP favola… -