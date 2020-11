Francesco Renga inedito | cosa faceva prima di diventare famoso?

Leggi su chenews

(Di mercoledì 25 novembre 2020), questa sera lo ritroveremo come giudice di All together now, ma qualcuno di voi sail cantantedi? foto facebookQuesta sera torna All together now con una nuova puntata su Canale Cinque con Michelle Hunziker che per la terza stagione del programma ha deciso di cambiare un pò di regole, a cominciare dai giurati. Questa volta infatti oltre al muro umano ci sono quattro giurati che sono Anna Tatangelo, Rita Pavone, J-Ax e appunto il cantante bresciano che è da molti anni sulla cresta dell’onda, oltre che essere un perfetto padre di famiglia, ha infatti due figli nati dalla relazione con Ambra Angiolini. Oggi, come detto, è un cantante di successo, che ha alle spalle anche una ...