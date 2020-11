Formazione e aggiornamento insegnanti, quest’anno solo a distanza. DDI, Ed. Civica, STEM le priorità, Ministero assegna i soldi alle scuole polo (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il Ministero ha assegnato alle scuole le risorse finanziarie per la progettazione delle iniziative formative rivolte alla Formazione docenti in servizio a.s. 2020-2021. Considerato l’attuale stato di emergenza da COVID-19 tutte le iniziative di Formazione riguardanti il personale docente dovranno essere realizzate con modalità telematiche svolte a distanza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ilhatole risorse finanziarie per la progettazione delle iniziative formative rivolte alladocenti in servizio a.s. 2020-2021. Considerato l’attuale stato di emergenza da COVID-19 tutte le iniziative diriguardanti il personale docente dovranno essere realizzate con modalità telematiche svolte a. L'articolo .

orizzontescuola : Formazione e aggiornamento insegnanti, quest’anno solo a distanza. DDI, Ed. Civica, STEM le priorità, Ministero ass… - StudioBraviCdl : Il 2 dicembre parliamo di #recesso nel #RapportodiLavoro per @ancl_mi #formazione #aggiornamento #dirittodellavoro… - ConfapiPc : ?????Corso aggiornamento ASPP/RSPP ?? 4 dicembre ? dalle 9.00 alle 13.00 ?? “Le sanzioni al tempo del Covid” ?? 4 d… - DasaRagister : ?? #COVID_19 : Misure adottate da @DasaRagister #Aggiornamento al 2020-11-25 ?? #dasaraegister #AuditInRemoto… - ConfcommVDA : PRIMO SOCCORSO ? AGGIORNAMENTO Si terrà in data 1 dicembre 2020 dalle ore 14:00 alle ore 18:00 in videoconferenza… -

Ultime Notizie dalla rete : Formazione aggiornamento Legge di Bilancio: obbligo formazione per docenti di classi con alunni con disabilità, senza esonero dal servizio Orizzonte Scuola Cra Quadrifoglio Carpi, 20 decessi «I Nas non hanno trovato gravi inadempienze»

Tecniche di isolamento specifiche, nuova telemedicina, formazione ad hoc nell’uso dei dispositivi, ma anche visite attraverso i vetri e una comunicazione più intensa alle famiglie perché «chiamate e v ...

Le prossime sfide del trasporto intermodale nella euroregione Adriatico-Ionica

Appuntamento da non mancare, per tutti i professionisti e gli operatori del supply chain management, il 1° dicembre prossimo. Si parlerà infatti delle prossime sfide del trasporto intermodale nella eu ...

Tecniche di isolamento specifiche, nuova telemedicina, formazione ad hoc nell’uso dei dispositivi, ma anche visite attraverso i vetri e una comunicazione più intensa alle famiglie perché «chiamate e v ...Appuntamento da non mancare, per tutti i professionisti e gli operatori del supply chain management, il 1° dicembre prossimo. Si parlerà infatti delle prossime sfide del trasporto intermodale nella eu ...