"Fondi di magazzino pagati a peso d'oro". La Palombelli mostra la mascherina: occhio alla data e alla provenienza, altra grana per Arcuri (Di mercoledì 25 novembre 2020) Un vero e proprio plauso a Stasera Italia. "Con questo lockdown 'mascherato', la tv in questi momenti è rimasta per molti il solo strumento di compagnia e dal programma di Barbara Palombelli c'è sempre qualcosa da imparare". A scriverlo è Il Tempo che, nell'edizione del 25 novembre, definisce la trasmissione serale di Rete Quattro una sorta di "bugiardino per chi guarda da casa". Qui, durante una delle tante puntate, si è finito per parlare di Domenico Arcuri e degli acquisti milionari di mascherine del commissario. "La conduttrice - spiega il quotidiano romano - mostra una mascherina. È datata 2009. È made in China". I cinesi infatti avevano pensato alle protezioni individuali già con la SARS e noi Italiani - è la conclusione del Tempo - "abbiamo in pratica comprato i Fondi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Un vero e proprio plauso a Stasera Italia. "Con questo lockdown 'mascherato', la tv in questi momenti è rimasta per molti il solo strumento di compagnia e dal programma di Barbarac'è sempre qualcosa da imparare". A scriverlo è Il Tempo che, nell'edizione del 25 novembre, definisce la trasmissione serale di Rete Quattro una sorta di "bugiardino per chi guarda da casa". Qui, durante una delle tante puntate, si è finito per parlare di Domenicoe degli acquisti milionari di mascherine del commissario. "La conduttrice - spiega il quotidiano romano -una. Èta 2009. È made in China". I cinesi infatti avevano pensato alle protezioni individuali già con la SARS e noi Italiani - è la conclusione del Tempo - "abbiamo in pratica comprato i...

