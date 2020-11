Fondazione Ville Vesuviane | Lo chef Cannavacciuolo rileva la Casina dei Mosaici in Villa Favorita? Fake news

(Di mercoledì 25 novembre 2020) In relazione alla notizia diffusa in rete circa l’interesse delloAntoninoperre ladeinel Parco a Mare delladi Ercolano, da trasformare in ristorante, laEnte, che ne gestisce la tutela e la valorizzazione (conCampolieto eRuggiero a Ercolano, e ladelle Ginestre a Torre del Greco), precisa che tale informazione è priva di qualsiasi fondamento. “Laha restaurato il Parco inferiore della, che gestisce in accordo con il Comune di Ercolano – precisa Gianluca Del Mastro, presidente della ...

Ultime Notizie dalla rete : Fondazione Ville

Il Denaro

In relazione alla notizia diffusa in rete circa l’interesse dello chef Antonino Cannavacciuolo per rilevare la Casina dei Mosaici nel Parco a Mare della Villa Favorita di Ercolano, da trasformare in r ...Chef Cannavacciuolo non rileverà la Casina dei Mosaici nel Parco a Mare di Villa Favorita per il suo nuovo ristorante. La Fondazione Ente Ville Vesuviane, che ne gestisce la tutela e la valorizzazione ...