Fondazione Friuli | 6 milioni nel 2021 per scuola | cultura | welfare

La Fondazione Friuli ha approvato il documento programmatico per il 2021 che conferma erogazioni per 6 milioni di euro, nonostante la crisi economica e l'assenza di dividendi dalle partecipazioni. Un impegno che nel 2021 non diminuisce rispetto al passato anche se l'esercizio che si sta concludendo, ha visto una pesantissima contrazione dei flussi in entrata. Ciononostante, la Fondazione Friuli "non ha voluto far mancare il proprio sostegno alla comunità, anche attingendo ai propri fondi di riserva", come riporta una nota. Nell'anno che si conclude si è dato sostegno a 481 progetti sulle oltre 600 richieste giunte, per 6,1 milioni euro di erogazioni. Per il 2021 sono stati confermati i tre bandi tematici, che puntano a ...

La Fondazione Friuli ha approvato il documento programmatico per il 2021 che conferma erogazioni per 6 milioni di euro, nonostante la crisi economica ...

