Focus sugli ETF 25 novembre 2020

(Di mercoledì 25 novembre 2020) (Teleborsa) – I migliori della settimana sono l’ETF emesso da Amundi, che consente di ottenere, con un’unica transazione, un’esposizione a circa 100 titoli del settore energetico a livello mondiale, e l’ETF controllato da Deutsche Bank, che investe sulle società operanti nel settore dell’energia. Registrano una performance negativa l’ETF di Lyxor, costituito dalle più grandi società nel settore alimentare in Europa, e l’ETF emesso da Lyxor, che punta sulle società del settore dei beni di consumo primario quotate sui principali mercati sviluppati. Hanno mosso i maggiori volumi di scambi l’ETF emesso da Lyxor, che punta sulle principali società quotate sui mercati azionari africani, e l’ETF emesso da Ishares, composto da 100 titoli azionari statunitensi con rendimenti da dividendo fra i più elevati. Ecco gli ETF nel mirino degli analisti. Possibile rialzo per l’ETF emesso da Amundi, ...

RegioneVeneto : Futuro 4.0: nuovi approcci per nuovi orizzonti Il 27 novembre a JOB&Orienta Regione del Veneto promuove una lezione… - Secondowelfare : RT @lorenzobandera: Qui la sintesi del primo focus group #Versoil5R2W, che ha visto confrontarsi alcuni dei principali protagonisti della #… - lorenzobandera : Qui la sintesi del primo focus group #Versoil5R2W, che ha visto confrontarsi alcuni dei principali protagonisti del… - Mentegatto1 : @kiethal99 @njrvxnx17 @BbeautifulLie @whoiskeisersoze Peccato che molti studiosi affermano che abbia ritoccato i da… - Quellidelsito : RT @CentotrentunoC: #Cagliari ???? Questo il risultato dell'analisi sugli sponsor di maglia della Gazzetta dello Sport: i rossoblù sono l'un… -

Ultime Notizie dalla rete : Focus sugli

Teleborsa

Nella scorsa settimana il Ftse Italia Servizi Pubblici ha riportato un +2,5%, meglio del corrispondente europeo (+0,9%) ma al di sotto del del Ftse Mib (+3,8%). In settimana il sentiment si è diviso t ...Nella scorsa settimana il Ftse Italia Moda ha riportato un +4,5%, al di sopra del corrispondente europeo (+0,9%) e del Ftse Mib (+3,8%). In settimana il sentiment si è diviso tra l’ottimismo per i pro ...