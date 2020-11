(Di mercoledì 25 novembre 2020) Siamo ormai abituati a vedere nel corso della crisi sanitaria globale in corso, numerosi progetti cinematografici e televisivi sospendere temporaneamente la produzione e ora sembra che ildeldisia l’ultimo progetto a fermarsi. Cosa dice Jeffrey Reddick? Su Twitter, il creatore delJeffrey Reddick ha confermato che mentre l’ultima puntata è ancora in fase di sviluppo, il progetto è attualmente in attesa fino a quando l’attività non ricomincia. La sceneggiatura diAnche se non conosciamo molti dettagli riguardo al prossimo episodio, oltre agli scrittori del sequel di Saw Patrick Melton e Marcus Dunstan sono pronti a ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Final Destination: si pensa ancora ad un nuovo capitolo della saga - Voto10 : Final Destination avrà un nuovo capitolo: la saga continua - GianlucaOdinson : Final Destination: il nuovo film si farà | Cinema - - badtasteit : #FinalDestination: il sesto film è ancora in lavorazione, lo conferma #JeffreyReddick - Jensencms_ : Avevo detto che non volevo guardare horror e alla fine ho scelto final destination ma quanto sono clown da 1 a 10000000??? -

Final Destination: il sesto capitolo del franchise è stato rinviato. Stiamo facendo in modo che si svolga nel mondo dei primi soccorritori.