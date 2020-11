Film sulla violenza sulle donne | Voce alle donne

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Dentornati ad un nuovo appuntamento della nostra rubrica “”. In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione dellacontro leabbiamo stilato una lista didedicati a questo tema Laè un tema tristemente attuale, e non si parla solo di femminicidio ma anche di tutte le altre forme differenti di: fisica, psicologica, discriminazioni di ogni genere. Nel corso degli anni sono stati molti i prodotti cinematografici e televisivi che hanno deciso di trattare questo tema così delicato, ma che necessita di essere continuamente portato a galla, affinché ci renda tutti consapevoli della portata di ...