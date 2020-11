FIFA 21 e il caso Ibrahimovic | EA pubblica il comunicato ufficiale sugli accordi per l' uso dei diritti d' immagine

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Non accenna a placarsi la polemica scatenata da Zlatanin merito all'uso della suain21 di EA. Come ormai saprete, il campione svedese del Milan ha duramente attaccato il publisher di, in quanto avrebbe usato l'del calciatore senza il suo permesso. In seguito, è intervenuto anche il procuratore di, Mino Raiola, che in un tweet ha "minacciato" di risolvere la questione in tribunale. Leggi altro...

RivistaUndici : Ibrahimovic, Bale, e poi c'è anche un caso-Beckham: in questa battaglia sono coinvolti personaggi importanti, e la… - GamingToday4 : FIFA 21: caso Ibrahimovic, EA Sports rilascia un nuovo comunicato, ma c’è aria di rivolta tra i calciatori - infoitsport : FIFA 21: caso Ibrahimovic, EA Sports rilascia un nuovo comunicato, ma c'è aria di rivolta tra i calciatori - Multiplayerit : FIFA 21: caso Ibrahimovic, EA Sports rilascia un nuovo comunicato, ma c'è aria di rivolta tra i calciatori -

Ultime Notizie dalla rete : FIFA caso

FIFA 21: dopo la polemica innescata da Ibrahimovic EA pubblica il comunicato ufficiale sugli accordi per l'uso dei diritti d'immagine.Who gave FIFA EA Sport permission to use my name and face ... includere quanti più giocatori possibili per creare il gioco di calcio più autentico. Nei casi sollevati, i nostri diritti sulle sembianze ...