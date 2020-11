Feti sepolti, Guerrini: colmato vuoto normativo a salvaguardia privacy (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma – “Il rispetto della privacy delle donne che partoriscono prodotti abortivi va assolutamente preservato e tutelato. A tal proposito, come emerso stamane in occasione della seduta congiunta tra Ambiente e Pari Opportunita’, la Giunta Capitolina ha protocollato una apposita delibera che va a sopperire al vuoto normativo presente nell’articolo 70 del DPR n.285/1990 recante Regolamento di Polizia Mortuaria il quale, al comma 2, impone di applicare sul cippo una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto, senza tuttavia nulla specificare circa le sepolture dei prodotti abortivi.” “La delibera in oggetto, elaborata in collaborazione con Ama, amplia le prescrizioni contenute nell’articolo 4 del Regolamento comunale di Polizia Cimiteriale approvato nel 1979 e ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma – “Il rispetto delladelle donne che partoriscono prodotti abortivi va assolutamente preservato e tutelato. A tal proposito, come emerso stamane in occasione della seduta congiunta tra Ambiente e Pari Opportunita’, la Giunta Capitolina ha protocollato una apposita delibera che va a sopperire alpresente nell’articolo 70 del DPR n.285/1990 recante Regolamento di Polizia Mortuaria il quale, al comma 2, impone di applicare sul cippo una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto, senza tuttavia nulla specificare circa le sepolture dei prodotti abortivi.” “La delibera in oggetto, elaborata in collaborazione con Ama, amplia le prescrizioni contenute nell’articolo 4 del Regolamento comunale di Polizia Cimiteriale approvato nel 1979 e ...

frasilvi : RT @DirettamntRoma: 'Per la sepoltura di bambini, #feti, e prodotti abortivi non abbiamo un regolamento regionale. Per #Roma abbiamo una de… - DirettamntRoma : 'Per la sepoltura di bambini, #feti, e prodotti abortivi non abbiamo un regolamento regionale. Per #Roma abbiamo un… - michepost : Tra gli orrori dei cimiteri di feti sepolti con lapidi che riportano i cognomi delle madri e il recentissimo passo… -

Ultime Notizie dalla rete : Feti sepolti Feti sepolti, il comune di Roma cambia le norme: codici secretati e tutela della privacy - DIRE.it Dire Cimitero per feti a Cesena: contestato patto Ausl-Diocesi

«Se un ospedale pubblico fa un accordo con la diocesi per seppellire i feti, si può definire ancora un’istituzione laica?». È l’interrogativo alla base della ...

Un ’campo dei non nati’ al cimitero nuovo

L’iniziativa del Comune: i cippi saranno anonimi, la sepoltura del feto avverrà solo a seguito dell’autorizzazione della madre ...

«Se un ospedale pubblico fa un accordo con la diocesi per seppellire i feti, si può definire ancora un’istituzione laica?». È l’interrogativo alla base della ...L’iniziativa del Comune: i cippi saranno anonimi, la sepoltura del feto avverrà solo a seguito dell’autorizzazione della madre ...