Ferrara | incapacità Centrodestra dimostrata da lentezza su Bertolaso

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma – “Giorgia Meloni dice che sta prendendo in considerazionecome candidato sindaco a Roma del, ma non e’ l’unico e di questo ce ne siamo accorti da tempo. Io dico solo che l’incertezza e i dubbi sono la naturale sintesi dello spessore, della capacita’ e soprattutto della considerazione che hanno dei loro possibili candidati per Roma. Lenti a scegliere significa lenti a governare e visto che la Capitale l’hanno fatta aspettare per trenta anni forse sarebbe meglio rinunciare”. È quanto fa sapere in una nota il consigliere comunale del M5s, Paolo