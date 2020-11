"Fare la spesa in modo sensuale". È bufera per il tutorial della Rai (Di mercoledì 25 novembre 2020) Carlo Lanna Su Detto Fatto c'è una pole dancer che spiega come Fare la spesa in modo sexy. Il video diventa virale e il pubblico parla di scandalo Il celebre programma di Rai Due è finito nella bufera. Detto Fatto, nella giornata contro la violenza sulle donne, è stato protagonista di un siparietto che non è proprio piaciuto agli utenti del web. E che ha scatenato diversi mal di pancia anche ad alcuni esponenti politici. Il programma condotto da Bianca Guaccero, che si è sempre distinto per la sua ironia e spensieratezza, ha compiuto uno scivolone imperdonabile. "È scandaloso", si legge in giro per il web. La colpa sarebbe di un tutorial su come rendere sexy la spesa per una donna. E tutto si svolge troppo in fretta, mentre le telecamere di Detto Fatto riprendono quanto ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 25 novembre 2020) Carlo Lanna Su Detto Fatto c'è una pole dancer che spiega comelainsexy. Il video diventa virale e il pubblico parla di scandalo Il celebre programma di Rai Due è finito nella. Detto Fatto, nella giornata contro la violenza sulle donne, è stato protagonista di un siparietto che non è proprio piaciuto agli utenti del web. E che ha scatenato diversi mal di pancia anche ad alcuni esponenti politici. Il programma condotto da Bianca Guaccero, che si è sempre distinto per la sua ironia e spensieratezza, ha compiuto uno scivolone imperdonabile. "È scandaloso", si legge in giro per il web. La colpa sarebbe di unsu come rendere sexy laper una donna. E tutto si svolge troppo in fretta, mentre le telecamere di Detto Fatto riprendono quanto ...

trash_italiano : Il tutorial su come fare la spesa MA COSA - SirDistruggere : Oggi la Rai spiega alle donne come si va a fare la spesa subito dopo essere scappate da un provino per il remake di… - Corriere : Rai, bufera sul tutorial di «Detto fatto» su come fare la spesa «sensuali» - dopiot : RT @Ferula18: Volevo farvi sapere a voi di @RaiDue che siete osceni. Sareste un servizio pubblico non un gabinetto pubblico. Detto Fatto,… - MASSolid1 : @NinaRicci_us @trash_italiano Quella va a fare spesa di uomini e non di prodotti. -