Fallout 76: Alba d'Acciaio disponibile in anticipo solo su Xbox causa glitch? Allora Bethesda lo lancia ufficialmente (Di mercoledì 25 novembre 2020) L'incursione di Fallout 76 nel multiplayer online non è stata come tutti ci aspettavamo, ma Bethesda ha fornito contenuti, aggiornamenti gratuiti per il suo gioco migliorando la situazione. Dopo aver offerto una grande espansione come Wastelanders, Fallout 76 riceve oggi, a sorpresa, il suo nuovo aggiornamento gratuito con il nome di Alba d'Acciaio. In teoria, questa espansione sarebbe dovuta essere lanciata il 1° dicembre, ma Bethesda ha anticipato di alcuni giorni questo nuovo contenuto. Il motivo? A quanto pare, alcuni giorni fa, l'espansione è trapelata nel negozio Xbox, consentendo agli utenti di Xbox One e Xbox Series X/S di scaricare questa espansione ma non di riprodurla. Ciò ha generato molta confusione e di ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 25 novembre 2020) L'incursione di76 nel multiplayer online non è stata come tutti ci aspettavamo, maha fornito contenuti, aggiornamenti gratuiti per il suo gioco migliorando la situazione. Dopo aver offerto una grande espansione come Wastelanders,76 riceve oggi, a sorpresa, il suo nuovo aggiornamento gratuito con il nome did'. In teoria, questa espansione sarebbe dovuta essereta il 1° dicembre, maha anticipato di alcuni giorni questo nuovo contenuto. Il motivo? A quanto pare, alcuni giorni fa, l'espansione è trapelata nel negozio, consentendo agli utenti diOne eSeries X/S di scaricare questa espansione ma non di riprodurla. Ciò ha generato molta confusione e di ...

