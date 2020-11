Europa League, il Rijeka arriva a Capodichino: domani match al San Paolo (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I croati del Rijeka sono sbarcati oggi a Napoli all’aeroporto di Capodichino. domani alle ore 21, la formazione guidata da Rozman, sarà in scena stadio San Paolo contro gli azzurri per il match di Europa League. Il club croato, dopo la sconfitta per 2 a 1 subita nella gara di andata, è a Napoli con una formazione rimaneggiata a causa del Covid. Sono 8, infatti, i calciatori del Rijeka attualmente positivi che non sono partiti per il capoluogo campano. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I croati delsono sbarcati oggi a Napoli all’aeroporto dialle ore 21, la formazione guidata da Rozman, sarà in scena stadio Sancontro gli azzurri per ildi. Il club croato, dopo la sconfitta per 2 a 1 subita nella gara di andata, è a Napoli con una formazione rimaneggiata a causa del Covid. Sono 8, infatti, i calciatori delattualmente positivi che non sono partiti per il capoluogo campano. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Europa League Niente Europa League per il Siviglia: è agli ottavi di Champions con due turni d'anticipo Tutto Napoli Coronavirus Serie A: negativi Fazio della Roma e Nandez del Cagliari

Buone notizie in Serie A. Dopo l’ultimo ciclo di tamponi in ottica Europa League, la Roma ha riscontrato la negativizzazione di Federico Fazio. Il difensore argentino tornerà tra i convocati per il ...

Ibra: "L'infortunio non è grave, una o due settimane"

"Non è niente di grave. Solo una o due settimane": Zlatan Ibrahimovic, intervistato dal giornale sportivo svedese Sportbladet, minimizza sul problema fisico rimediato contro il Napoli che lo costringe ...

