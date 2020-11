Engie Italia, una campagna contro la violenza di genere (Di mercoledì 25 novembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – Un fenomeno insostenibile, quello della violenza – fisica e/o psicologica – contro le donne, che si è aggravato con la pandemia e non può essere in alcun modo tollerato.Per questo, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne istituita dall’ONU, Engie Italia, player globale dell’energia con l’ambizione di accelerare un’economia carbon neutral, conferma e rinnova il proprio impegno contro ogni tipo di abuso nei confronti del genere femminile attraverso la campagna identificata dall’hashtag #insostenibile. Engie vuole unire collaboratori, partner e cittadini in iniziative di sensibilizzazione collettive contro questo crimine. Questo l’obiettivo della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 25 novembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – Un fenomeno insostenibile, quello della– fisica e/o psicologica –le donne, che si è aggravato con la pandemia e non può essere in alcun modo tollerato.Per questo, in occasione della Giornata internazionalelasulle donne istituita dall’ONU,, player globale dell’energia con l’ambizione di accelerare un’economia carbon neutral, conferma e rinnova il proprio impegnoogni tipo di abuso nei confronti delfemminile attraverso laidentificata dall’hashtag #insostenibile.vuole unire collaboratori, partner e cittadini in iniziative di sensibilizzazione collettivequesto crimine. Questo l’obiettivo della ...

CorriereCitta : Engie Italia, una campagna contro la violenza di genere - w2369viola : RT @ENGIEitalia: In Italia le richieste d'aiuto al numero nazionale #antiviolenza sono aumentate del 119% durante il lockdown, rispetto all… - ENGIEitalia : In Italia le richieste d'aiuto al numero nazionale #antiviolenza sono aumentate del 119% durante il lockdown, rispe… - GoldenBackstage : Le zone di Milano che ospiteranno i 18 alberi de #IlNataledegliAlberi: 1. Piazza Duomo, Coca Cola 2. Piazza XXV Apr… - Notiziedi_it : Rossi (Engie Italia): “Abbiamo soluzioni per le smart city” -

Ultime Notizie dalla rete : Engie Italia Rossi (ENGIE Italia): "Abbiamo soluzioni per le smart city" Adnkronos Engie Italia, una campagna contro la violenza di genere

MILANO (ITALPRESS) – Un fenomeno insostenibile, quello della violenza – fisica e/o psicologica – contro le donne, che si è ...

Engie Green Friday Forum 2020 – Sostenibilità e Covid-19 al centro del dibattito

“Più per meno CO2”, ovvero dobbiamo agire, tutti insieme, per invertire la rotta, ridurre le CO2, fermare il surriscaldamento globale e migliorare la qualità della vita nelle nostre città.

MILANO (ITALPRESS) – Un fenomeno insostenibile, quello della violenza – fisica e/o psicologica – contro le donne, che si è ...“Più per meno CO2”, ovvero dobbiamo agire, tutti insieme, per invertire la rotta, ridurre le CO2, fermare il surriscaldamento globale e migliorare la qualità della vita nelle nostre città.