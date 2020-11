(Di mercoledì 25 novembre 2020) Il programma di, gara valevole per il quarto turno di Coppa Italia 2020/2021. Entrambe le squadre del campionato cadetto vanno a caccia di una vittoria per accedere al turno successivo. I padroni di casa, allenati da mister Alessio Dionisi, sono secondi in Serie B, mentre gli ospiti occupano la decima posizione. L’incontro, previstomercoledì 25 novembre alle ore 14:30, sarà trasmesso insulla piattaforma Rai Play. Sportface.it seguirà la sfida con unascritta aggiornata minuto per minuto, con cronaca e highlights al termine. SportFace.

Coppa Italia 2020/2021, quarto turno. Empoli-Brescia oggi in tv in chiaro: orario, canale e come vederla in diretta streaming ...Spal-Monza (2-0, ed emiliani qualificati) ha aperto ieri il quarto turno della coppa Italia che si completerà con le sfide (tutte a eliminazione diretta) in calendario oggi e domani. Il programma comp ...