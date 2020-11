Empoli-Brescia non si gioca: le Rondinelle rinunciano per il Covid (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il match di Coppa Italia tra Empoli-Brescia non si giocherà: a seguito di alcuni casi di Covid-19 riscontrati, le Rondinelle rinunciano al match Il Covid-19 piomba anche sulle sorti della Coppa Italia: questo pomeriggio, alle ore 14:30, sarebbe dovuto andare in scena Empoli-Brescia, valido per il quarto turno. Il match, purtroppo, non si disputerà a causa della rinuncia presentata dal club lombardo e comunicata soltanto nella mattinata odierna. Il motivo è legato alla scoperta di alcuni casi di positività riscontrati nelle scorse ore con gli esiti dei test arrivati solo nella giornata odierna. Questo il comunicato del club: “Brescia Calcio comunica che, a seguito dei tamponi effettuati (come da Protocollo) nella giornata di martedì 24 ... Leggi su zon (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il match di Coppa Italia tranon si giocherà: a seguito di alcuni casi di-19 riscontrati, leal match Il-19 piomba anche sulle sorti della Coppa Italia: questo pomeriggio, alle ore 14:30, sarebbe dovuto andare in scena, valido per il quarto turno. Il match, purtroppo, non si disputerà a causa della rinuncia presentata dal club lombardo e comunicata soltanto nella mattinata odierna. Il motivo è legato alla scoperta di alcuni casi di positività riscontrati nelle scorse ore con gli esiti dei test arrivati solo nella giornata odierna. Questo il comunicato del club: “Calcio comunica che, a seguito dei tamponi effettuati (come da Protocollo) nella giornata di martedì 24 ...

CalcioWeb : Quattro positivi al @BresciaOfficial, non parte per #Empoli - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Emergono nuove positività: il Brescia non parte per la trasferta di Empoli ? - GIUSPEDU : RT @sportface2016: +++Positivi nel #Brescia, la squadra rinuncia a viaggiare per #Empoli: i toscani vincono 3-0 a tavolino e passano il tur… - BombeDiVlad : ?????? #CoppaItalia, il #Brescia rinuncia aa trasferta di #Empoli: 3-0 a tavolino per i toscani che affronteranno il… - LAROMA24 : Coppa Italia: alcuni positivi nel Brescia, le rondinelle rinunciano alla partita con l'Empoli #AsRoma -