Empoli Brescia non si gioca: il motivo (Di mercoledì 25 novembre 2020) Empoli-Brescia , match valido per il quarto turno di Coppa Italia in programma per questo pomeriggio alle 14.30 allo stadio Castellani, non si giocherà. La squadra lombarda ha deciso di non partire per la trasferta in Toscana. Empoli Brescia: perché non si gioca? In seguito ad alcuni casi di positività al Covid-19 nel suo organico, la squadra lombarda ha preferito rinunciare a partire per l'Empoli consapevole che ciò comporterà la sconfitta a tavolino per 3-0. Saranno dunque i toscani ad affrontare il Napoli agli ottavi di finale. Il comunicato del Brescia Calcio "Brescia Calcio comunica che, a seguito dei tamponi effettuati(come da Pritocollo), nelka giornata di martedì 24 novembre e nella giornata odierna, alcuni elementi del Gruppo ...

