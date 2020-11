Elezioni Usa, Medio Oriente, pandemia e nuove sfide: l’analisi di Ben Ami (Di mercoledì 25 novembre 2020) (Teleborsa) – A quasi tre settimane dalle Elezioni USA, nella giornata di ieri Donald Trump ha autorizzato la transizione di poteri con Joe Biden, pur non riconoscendo ancora la sconfitta e assicurando che la sua “battaglia” per rovesciare l’esito del voto che ha attribuito la vittoria al candidato democratico “continua”, “vinceremo”. Al di là delle polemiche, il dato squisitamente politico è che il Presidente eletto si avvicina a grandi passi alla Casa Bianca mentre tiene banco un interrogativo: cosa succederà con il passaggio di consegne? Con il prossimo insediamento della nuova amministrazione democratica guidata dall’ex vice di Obama e dalla sua vice Kamala Harris, sono grandi le aspettative riguardo un possibile cambiamento nella politica estera americana, in particolare nello scacchiere Mediorientale, terra di antichi conflitti, anche se un ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 25 novembre 2020) (Teleborsa) – A quasi tre settimane dalleUSA, nella giornata di ieri Donald Trump ha autorizzato la transizione di poteri con Joe Biden, pur non riconoscendo ancora la sconfitta e assicurando che la sua “battaglia” per rovesciare l’esito del voto che ha attribuito la vittoria al candidato democratico “continua”, “vinceremo”. Al di là delle polemiche, il dato squisitamente politico è che il Presidente eletto si avvicina a grandi passi alla Casa Bianca mentre tiene banco un interrogativo: cosa succederà con il passaggio di consegne? Con il prossimo insediamento della nuova amministrazione democratica guidata dall’ex vice di Obama e dalla sua vice Kamala Harris, sono grandi le aspettative riguardo un possibile cambiamento nella politica estera americana, in particolare nello scacchiererientale, terra di antichi conflitti, anche se un ...

