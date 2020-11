Effetto Covid: mai così poche nascite in Italia dal 1861 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Durante il lockdown della scorsa primavera circolava una battuta secondo cui il fatto di essere obbligati a stare sempre in casa avrebbe incentivato i rapporti sessuali e conseguente prodotto un aumento delle nascite. Era solo una battuta, ma è curioso oggi rilevare come quella previsione semiseria si sia rivelata clamorosamente sbagliata. Il 2020 passerà infatti alla storia come l’anno con il numero più basso di nascite in Italia dai tempi dell’Unità nazionale (1861). A dirlo è l’Istat, secondo cui l’anno in corso dovrebbe chiudersi con circa 408mila nati in Italia, vale a dire 12mila in meno rispetto al 2019, che già aveva fatto segnare il record negativo degli ultimi 160 anni. E tra le cause di questo nuovo crollo potrebbe esserci anche il Covid: “La crisi sanitaria ed economica può ... Leggi su tpi (Di mercoledì 25 novembre 2020) Durante il lockdown della scorsa primavera circolava una battuta secondo cui il fatto di essere obbligati a stare sempre in casa avrebbe incentivato i rapporti sessuali e conseguente prodotto un aumento delle. Era solo una battuta, ma è curioso oggi rilevare come quella previsione semiseria si sia rivelata clamorosamente sbagliata. Il 2020 passerà infatti alla storia come l’anno con il numero più basso diindai tempi dell’Unità nazionale (). A dirlo è l’Istat, secondo cui l’anno in corso dovrebbe chiudersi con circa 408mila nati in, vale a dire 12mila in meno rispetto al 2019, che già aveva fatto segnare il record negativo degli ultimi 160 anni. E tra le cause di questo nuovo crollo potrebbe esserci anche il: “La crisi sanitaria ed economica può ...

