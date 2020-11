Eboli | operazione dei carabinieri alle prime luci dell’alba | undici indagati

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDore di questa mattina, nelle province di Salerno, Avellino e Napoli, idel Comando Provinciale di Salerno, stanno eseguendo un provvedimento cautelare, emesso dal GIP del Tribunale di Salerno, nei confronti di 11(3 in carcere, 2 agli arresti domiciliari e 6 con divieto di dimora nel Comune di residenza), gravemente indiziati, a vario titolo, di “delitti contro il patrimonio, contro l’industria ed il commercio, contro la fede pubblica ed in materia di armi”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

