Easyjet taglia un quarto della sua flotta italiana dopo il primo anno in perdita. Venezia lo scalo più penalizzato (Di mercoledì 25 novembre 2020) Anche Easyjet getta la spugna. La compagnia britannica con una radicata presenza in Italia, a Malpensa in particolare, ha annunciato che sarà costretta a tagliare un aereo su quattro nella sua flotta italiana. Per la prima volta la società ha chiuso in perdita per effetto della pandemia e della drastica riduzione dei passeggeri trasportati. Nel 2019 Easyjet aveva superato quota 20 milioni passeggeri trasportati in Italia, ma il Covid ha avuto un impatto senza precedenti. Ieri la Iata, l'Associazione internazionale del trasporto aereo, ha stimato che a fine anno il settore registrerà una flessione dei passeggeri del 70% con perdite a livello globale per oltre 100 miliardi di euro. Secondo Iata la situazione del trasporto aereo tornerà ...

