EA Sports a Ibra: «Diritti sui volti nell’accordo col Milan» (Di mercoledì 25 novembre 2020) Non accenna a placarsi lo scontro tra Zlatan Ibrahimovic e EA Sports sulla questione dei Diritti d’immagine per il noto videogioco calcistico FIFA 21. Tutto era nato dal calciatore svedese, che aveva attaccato l’azienda accusandola di fare «profitto sul mio nome e sulla mia faccia senza alcun accordo in tutti questi anni». All’accusa di Zlatan L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 25 novembre 2020) Non accenna a placarsi lo scontro tra Zlatanhimovic e EAsulla questione deid’immagine per il noto videogioco calcistico FIFA 21. Tutto era nato dal calciatore svedese, che aveva attaccato l’azienda accusandola di fare «profitto sul mio nome e sulla mia faccia senza alcun accordo in tutti questi anni». All’accusa di Zlatan L'articolo

MilanLiveIT : #Ibra conferma di non far parte di #FIFPro - gb46290720 : RT @PianetaMilan: .@Ibra_official, controreplica a @EASPORTSFIFA: 'Non sono un membro di @FIFPro' - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan #… - PianetaMilan : .@Ibra_official, controreplica a @EASPORTSFIFA: 'Non sono un membro di @FIFPro' - @acmilan #ACMilan #Milan… - AndreaLazzer : Se Ibra fa causa a EA sports e quella cagata di Fifa21 godo molto. Un gioco veramente merdoso - _itsashame : @Ibra_official @EASPORTS @FIFPro Zlatan per piacere potresti spostare lo scroto dalle pelate di ea sports? -

Ultime Notizie dalla rete : Sports Ibra Infortunio Ibrahimovic, le news dal Milan: "Lesione al bicipite femorale" Sky Sport Ibrahimovic, controreplica a EA Sports: “Non sono un membro di FIFPro”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS - Ormai è guerra aperta tra Zlatan Ibrahimovic e EA Sports. Lo svedese contesta la presenza della sua immagine sul videogioco FIFA ...

Calhanoglu, più responsabilità senza Ibra ma manca ancora qualcosa

Calhanoglu, senza Ibra per tre settimane toccherà a lui prendersi la squadra sulle spalle nonostante i pensieri siano diversi e differenti ...

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS - Ormai è guerra aperta tra Zlatan Ibrahimovic e EA Sports. Lo svedese contesta la presenza della sua immagine sul videogioco FIFA ...Calhanoglu, senza Ibra per tre settimane toccherà a lui prendersi la squadra sulle spalle nonostante i pensieri siano diversi e differenti ...