E’ morto Maradona | la leggenda Le reazioni

E' morto Diego Armando Maradona. Ha subito un arresto cardiocircolatorio nella sua casa di Tigre, in Argentina, dove stava trascorrendo la convalescenza dopo l'intervento chirurgico alla testa di qualche settimana fa. Aveva appena compiuto 60 anni. Ottavio Bianchi, l'allenatore del primo scudetto del Napoli, a telefono appare particolarmente scosso dalla notizia della morte di Maradona: "Sono sconvolto, non riesco a parlarne ora, dobbiamo far passare del tempo", risponde con voce rotta dall'emozione. "Napoli perde un figlio. Mi aspetto un lutto cittadino, anzi il lutto dovrebbe essere di tutto il mondo". Lo ha detto Giuseppe Bruscolotti, il capitano del Napoli del primo scudetto, che poi cedette la fascia a Maradona. Tutti i giocatori del Napoli dell'era Maradona sono rimasti sconvolti dalla notizia ...

Gazzetta_it : +++E' morto Diego Armando Maradona+++ Fonte @clarincom - pisto_gol : È morto Diego Armando Maradona. Un arresto cardiocircolatorio ci ha privato del più grande calciatore della storia.… - MediasetTgcom24 : Dall'Argentina: 'Morto Diego Armando Maradona' - RosariaMirage : RT @TendenzeIta: #Maradona È morto un' incona sportiva e culturale per il popolo Partenopeo. Capace di vedere il bello nella città e nel s… - Zehov : RT @luigidegennar: #DiegoArmandoMaradona Il più grande Il più geniale Il più sregolato (ma anche per questo in così tanti lo hanno amato) S… -