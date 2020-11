È morto il fratello di Iva Zanicchi: "Ti ho amato come un figlio". Aveva contratto il Covid (Di mercoledì 25 novembre 2020) “Ciao fratello mio, ti ho amato come un figlio?. Così Iva Zanicchi su Instagram annuncia la scomparsa di suo fratello, postando una foto che li ritrae assieme. L’uomo si era ammalato di Covid-19. Anche la cantante Aveva contratto il virus ed era stata dimessa qualche giorno fa dall’ospedale di Vimercate, in provincia di Monza. In un’intervista rilasciata a La Stampa dopo le dimissioni, Aveva dichiarato preoccupazione per l’uomo, ancora ricoverato e cardiopatico: “Il virus è entrato in casa e ci ha infettati tutti. Ha presenti quei raduni familiari dai quali viene raccomandato di tenersi lontani? Bene, abbiamo fatto un raduno familiare, per la cresima del nipote di mia sorella” ... “Ora sono preoccupata per mio ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 25 novembre 2020) “Ciaomio, ti houn?. Così Ivasu Instagram annuncia la scomparsa di suo, postando una foto che li ritrae assieme. L’uomo si era ammalato di-19. Anche la cantanteil virus ed era stata dimessa qualche giorno fa dall’ospedale di Vimercate, in provincia di Monza. In un’intervista rilasciata a La Stampa dopo le dimissioni,dichiarato preoccupazione per l’uomo, ancora ricoverato e cardiopatico: “Il virus è entrato in casa e ci ha infettati tutti. Ha presenti quei raduni familiari dai quali viene raccomandato di tenersi lontani? Bene, abbiamo fatto un raduno familiare, per la cresima del nipote di mia sorella” ... “Ora sono preoccupata per mio ...

Adnkronos : Lutto per #IvaZanicchi, è morto il fratello - Angela300564201 : Iva Zanicchi, morto il fratello Antonio: situazione precipitata in 48 ore. Dopo le parole in tv, il dramma - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Iva Zanicchi, il fratello morto di Covid: si era contagiato insieme a lei. «Ti ho amato come un figlio» - leggoit : Iva Zanicchi, il fratello morto di Covid: si era contagiato insieme a lei. «Ti ho amato come un figlio» - UNDMofficial : New post: Lutto Iva Zanicchi, morto il fratello ricoverato per Covid -