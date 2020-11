E’ morto il fratello di Iva Zanicchi, il doloroso addio della cantante (Foto) (Di mercoledì 25 novembre 2020) E’ Iva Zanicchi a scrivere il terribile addio al fratello morto. La cantante ha scelto una Foto recente ma evidentemente prima del contagio che riguarda purtroppo parte della sua famiglia. Uno scatto in cui Iva Zanicchi e suo fratello Antonio sorridono ma lui non c’è più, forse anche a causa del Covid. Non c’è niente di ufficiale sulle cause della morte dell’uomo che aveva 77 anni ma la Zanicchi aveva già confidato la sua paura appena uscita dall’ospedale. “Ciao fratello mio. Ti ho amato come un figlio” è questo il messaggio della cantante su Instagram, l’addio a una delle persone a lei più care. Anche suo fratello era ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 25 novembre 2020) E’ Ivaa scrivere il terribileal. Laha scelto unarecente ma evidentemente prima del contagio che riguarda purtroppo partesua famiglia. Uno scatto in cui Ivae suoAntonio sorridono ma lui non c’è più, forse anche a causa del Covid. Non c’è niente di ufficiale sulle causemorte dell’uomo che aveva 77 anni ma laaveva già confidato la sua paura appena uscita dall’ospedale. “Ciaomio. Ti ho amato come un figlio” è questo il messaggiosu Instagram, l’a una delle persone a lei più care. Anche suoera ...

Adnkronos : Lutto per #IvaZanicchi, è morto il fratello - peppesava : RT @Ragusanews: Covid, morto il fratello di Iva Zanicchi: 'Ti ho amato come un figlio' - Ragusanews : Covid, morto il fratello di Iva Zanicchi: 'Ti ho amato come un figlio' - ReggioPress : Morto a 77 anni Antonio Zanicchi, fratello della cantante Iva - GossipItalia3 : Iva Zanicchi in lutto, morto il fratello positivo al Covid: l’addio straziante su Instagram #gossipitalianews -