É morto il fratello di Iva Zanicchi | Antonio | l’addio su Instagram

Iva Zanicchi colpita da un grave lutto familiare. Suo fratello Antonio è venuto a mancare nelle scorse ore per cause che ancora sono poco chiare, ma che sarebbero riconducibili al Covid-19. Secondo quanto si apprende l'uomo era ricoverato poiché cardipoatico, la situazione però è purtroppo precipitata col passare dei giorni. L'annuncio della morte di Antonio è stato dato dalla stessa Zanicchi tramite il suo profilo Instagram. In poche e semplici parole: "Ciao fratello mio. Ti ho amato come un figlio" ha accompagnato l'addio da scatto in cui i due sono ritratti sorridenti. Antonio era un pensionato, lavorava all'Eni. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati nei suoi profili social.

